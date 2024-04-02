باحث: تكلفة مواجهة الإرهاب وصلت لـ ١٢٠ مليار جنيه خلال العقد الماضي

قال محمد ربيع الديهي، باحث في الشأن الدولي، إنه على مدار عقد من الزمان بذل الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود كبيرة لمواجهة الإرهاب على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية؛ حيث وصلت تكلفة مواجهة ومحاربة الإرهاب لـ ١٢٠ مليار جنيه خلال العقد الماضي.

وتابع: فضلا عن الخطة الأمنية التي وضعتها مصر خلال السنوات الماضية لمحاربة الإرهاب والتي شملت المواجهة الأمنية والضربات الاستباقية للخلية الإرهابية والكشف المبكر عنها.

وأضاف ربيع في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الرئيس عمل علي القضاء على الكيانات الإرهابية وإضعافها، من خلال إضعاف الهيكل التنظيمي لها عن طريق تصفية أو القبض على قياداتها ومحاكمتهم وفقاً للقوانين، وكذلك تفكيك البنية اللوجستية التي تعتمد عليها تلك الكيانات والتي توفر لها المال والسلاح والعنصر البشري، وإضعاف نفوذ تلك الكيانات في المناطق التي تتمركز فيها من خلال الاهتمام بمعالجة الأضرار الناتجة عن المواجهات معهم.

أشار، إلي أن جهود الرئيس تمثلت في تعزيز صلابة ومرونة المجتمع لمواجهة الإرهاب، عبر ثلاثة مسارات متوازية هي مواجهة الفكر المتطرف الذي تستند إليه الكيانات الإرهابية، ورفع الوعي بين الشباب والمرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الإرهاب.