الرياضة تزدهر في عهد السيسي.. الرئيس وجه بتوفير الإمكانيات فظهر النجوم وسيطروا على عالم الإسكواش

شهدت لعبة الأسكواش فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيطرة مصرية خالصة على المستوى العالمى، وذلك بعدما أعطى سيدتها أولوية الأهتمام بالشباب والنشء، وتوفير الأمكانيات المتاحة لأنجاح الأبطال فى لعبة القفص الزجاجى.

تربعت مصر فى عهد الرئيس السيسى على عرش التصنيف العالمى لسيدات ورجال الإسكواش، وضربهم أرقامًا قياسية فى تصدرهم، وسيطرتهم على البطولات الدولية للعبة «القفص الزجاجي»، وهو مالم يتحقق فى اى حقبة زمنية أخرى.

وهذه السيطرة لم تأتى من فراغ بل مجهود مؤسسات الدولة في توفير الدعم اللازم للارتقاء بالنشء، كما اشار الرئيس السيسى منذ بدأ ولايته، وذلك من خلال تشييد الملاعب الخاصة بالإسكواش وتوفير الأدوات الرياضية الخاصة بها.

وأكد الرئيس أهمية نقل الخبرات من أجيال الماضى للحاضر، ليكون ذلك النجاح نتيجة مجهود متواصل وكبير، تواصل فيه أبطال من الماضى مع أجيال من الحاضر، أعطتهم بصدق خلاصة تجربتهم وزبدها، ليؤكدوا امتلاكنا مواهب ساطعة امتدادًا من القرن الماضى، لديها إمكانيات فنية فريدة ورائعة.



ولذلك سيطر لاعبونا على جميع البطولات العالمية فى عالم الأسكواش، وستظل تلك السيطره على تلك اللعبه، بعدما تم ارساء القواعد ومنح أمكانيات النجاح والظفر بالألقاب.

ونتيجة ذلك، يشهد التصنيف العالمى دائماً تواجد 5 مصريين أو أكثر فى قائمة التوب تين «أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم» للرجال، وكذلك فى تصنيف السيدات.



وأفرز هذا الأهتمام من قبل الرئيس، ظهور أبطال عالميين سيطرو على اللعبة فى عالم الاسكواش، كأمثال على فرج، مصطفى عسل ، محمد الشوربجى، مروان الشوربجى، كريم عبدالجواد، وفى النساء نور الشربيني، رنيم الوليلي ونور الطيب، نوران جوهر وهانيا الحمامى.