برلماني: أدعم الرئيس السيسي لقدرته على استعادة هيبة الدولة وتثبيت مؤسساتها

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أنه يدعم ويؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاقتناعه التام أنه زعيم و قائد قادر على استعادة هيبة الدولة المصرية من خلال تثبيت ودعم مؤسساتها وهذا ما تحقق بالفعل.

وقال «عبدالجواد»، إن الرئيس السيسي نجح في تأهيل البنية التحتية المتهالكة على مر عصور بدون تطوير حقيقي لاستعادة القدرة على الإنتاج و المنافسة عالمياً وجذب الاستثمار الأجنبى والذى تعطل كثيراً فى السابق بسبب عدم الجاهزية وهو ما ظهر بوضوح مؤخراً فى صفقة رأس الحكمة التى لم تكن لتحدث دون هذا التطوير و القدرات الواعدة للدولة المصرية الحديثة، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت مجموعة هامة من برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات التي كان من شأنها تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين.

ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس السيسي استطاع الحفاظ على تفوق القوات المسلحة المصرية عالمياً وإقليمياً وامتلاك أحدث الأسلحة وهو ما كان ضروريا فى ظل الأخطار التي مرت وتمر بها المنطقة والعالم، معلنًا الدعم الكامل للرئيس السيسي لاستكمال مشوار بدأناه جميعا سويا وهو ما ظهر بوضوح فى نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية الماضية والتفوق الكبير للرئيس السيسي فى النتيجة وهو ما عكس بوضوح وعى الشعب المصرى وتفهمه لحجم التحديات التي تمر بها البلاد.

كما أعلن النائب أحمد عبدالجواد، دعمه بشكل واضح الأچندة الكاملة للرئيس السيسى، والتي من أبرز ملامحها مواصلة الاهتمام بالملف الاقتصادى والتركيز عليه بشكل كبير لمواصلة تحقيق النمو اقتصادى والمنافسة عالمياً كدولة جاذبة للاستثمارات مع استمرار برامج ومبادرات الدعم الاجتماعى أطلقها الرئيس السيسى فى السنوات السابقة والتي كان لها كبير الأثر فى الحفاظ على حياة كريمة المصريين.

وعبر نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن فخره الشديد بالمواقف والأدوار السياسية المصرية فى المشهد السياسى العالمي والإقليمي في عهد الرئيس السيسي، وهو ما يؤكد استعادة مصرة لمكانتها الدولية، وتطورت لدعم الأشقاء فى مختلف المواقف وعلى سبيل المثال ما شهدناه فى موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وتصديها لكل محاولات إبادة أو تهجير الفلسطينيين والحفاظ على سيادة الأراضي المصرية ومنع استخدامها فى تصفية القضية الفلسطينية.

وأعرب "عبدالجواد"، عن إيمانه الشديد بضرورة بمواصلة البناء على مكتسبات الحوار الوطني الذي جاء بدعوة كريمة من الرئيس السيسى وخلق حالة كبير من التوافق داخل أوساط السياسة المصرى واستطعنا من خلاله ككيانات وسياسيين ايجاد مساحات مشتركة من الثوابت الوطنية يمكن البناء عليها واستثمارها لصالح الوطن.