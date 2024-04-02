الإمارات تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف موظفي إغاثة دوليين في قطاع غزة

أدانت دولة الإمارات بأشدّ العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي فريق مؤسسة المطبخ المركزي العالمي شريك دولة الإمارات في مبادرة أمالثيا لتعزيز الاستجابة الإنسانية المقدمة للمدنيين في شمال القطاع والذي أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها اليوم الأربعاء، عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة الوقف الفوري للعنف، وعدم استهداف المدنيين، والمؤسسات المدنية، مؤكدةً على أهمية أن يَنعَم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة، بموجب القانون الإنساني الدُّولي، والمعاهدات الدُّوليّة التي تحمي المدنيين، وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع.

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدُّولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافّة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف، والتوتر، وعدم الاستقرار.