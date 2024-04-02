أهم مطالب جنوب سيناء من الرئيس في ولايته الثالثة

مع بداية فترة ولاية ثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تتجدد الآمال والطموحات، وعن أمنيات ومطامح أهالي جنوب سيناء في الفترة الرئاسية الجديدة، وما تحلم أن يحققه الرئيس السيسي.

قالت أميمة إبراهيم، من مواطني مدينة طور سيناء: "نطمح في نقلة تنموية كبيرة لجنوب سيناء تكون مستدامة مثل مشروع الجسر البري الذي جرى تناوله إعلاميا منذ سنوات والذي يربط بين مصر والسعودية ، بطول حوالي 50 كيلو متر يبدأ من مدينة رأس نصراني المصرية القريبة من مدينة شرم الشيخ لتصل إلى الشاطئ الشرقي لمنطقة رأس الشيخ حميد شمال ميناء ضباء – تبوك شمال المملكة العربية السعودية مرورا بجزيرة تيران بالبحر الأحمر ؛ سوف يختصر هذا المشروع العملاق زمن الرحلة من مصر إلي السعودية إلي حوالي 20 دقيقة فقط ويعد أول محور برى في العصر الحديث يربط مباشرة قارتي أفريقيا وآسيا عبر الأراضي المصرية والسعودية الفوائد من إقامة الجسر البرى".

وأضافت أميمة أن هذا الجسر مشروع سيفتح فرص عمل كبيرة لكل المصريين شباب و رجال و سيدات أعمال وسيحدث رواجا بين مصر ودول الخليج العربي ودول شرق آسيا ومن ثّم سيؤدي لحدوث طفرة في التمكين الاقتصادي للمرأة والمجتمع عامة و السيناوي خاصة.

و قال الدكتور محمود عبدالبديع، إنه فيما يخص قطاع الإسكان نطالب بتغطية المرافق لإسكان الشباب والاراضي المخصصة للإسكان غير ممدودة بالمرافق وبعض بنود العقود من المحافظة ان المرافق علي نفقة المخصص له القطعة في غياب لدور الدولة الدستوري في القيام بإمداد المرافق للأماكن المخصصة للإسكان وهناك العديد من الأماكن في قلب مدينة الطور وشرم الشيخ تعاني من غياب دور المحافظة في تغطية المرافق، مضيفا أن منظومة الصحة أصبحت للأسوأ بعد تطبيق النظام الصحي الشامل في المرضى يعانون نقص الادوية المزمنة وضرورة اللجوء الي مستشفي شرم الشيخ دون توفير الخدمات في كل مدينة فضلا عن غياب الرقابة وتعقيد الإجراءات وتفعيل نظام الشباك الواحد في القطاع الصحي.

فيما بعثت شرين الهواري، من اهالي مدينة شرم الشيخ رسالة إلى الرئيس مفادها: الاهتمام بالمواطن؛ كونه السبب الرئيسي في تعمير جنوب سيناء مطالبة بعمل اسكان مصر أسوة بباقي المحافظات داخل مدينة شرم الشيخ، حيث يوجد اراضي كثيرة تصلح لبناء مجمعات سكنية وإتاحة الفرصة للمواطنين والعاملين بقطاع السياحة وكل القطاعات أن يكون لهم سكن و توفير الاستقرار النفسي ولم شمل العائلات وايضا عمل محطات تحلية المياه وهذه أبسط الحقوق سكن ومياه صالحة للشرب حياة كريمة، مضيفة أتمنى أن يكون للمرأة نسبة أكبر فالمراكز القيادية بالمحافظة وتنمية المجتمع الاهتمام بالتسويق والترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ وعمل مهرجانات مثل ما تم عمله في مدينة العلمين العام الماضي.

شرين الهواري

أميمة إبراهيم