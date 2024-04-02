تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف غموض العثور على جثة شاب متفحمة داخل سيارة بطوخ حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وجرى ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة إثر خلافات مع المجني عليه.

وتلقى مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة متفحمة لشاب في الثلاثين من عمره داخل سيارة مشتعلة بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وانتقلت الأجهزة الأمنية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر والتحفظ على السيارة، وجرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية وتوصلت جهود البحث إلى أن الجثة لشاب عمره 30 عامًا وأنه مبلغ بشأنه محضر غياب منذ 8 أيام.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص ونجحت جهود مباحث مركز شرطة شبين القناطر في إلقاء القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث قام أحدهم باستدراجه بحجة توصيلهم بسيارته إلى أحد الأماكن ثم قاموا بخنقه ووضع الجثة في السيارة وإشعال النيران بها بسبب خلافات بينهم وبين المجنى عليه.

جرى استدعاء اسرة المجنى عليه وقاموا بالتعرف عليه وأفادوا بانه متغيب منذ 8 أيام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.