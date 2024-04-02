رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الخطة التنفيذية للتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا لمناقشة الخطة التنفيذية للتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي في إطار التواصل والتنسيق المشترك مع الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور عصام الدين عبد الهادي عميد كلية الزراعة والدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة والدكتور محمد على الأستاذ بكلية الزراعة والدكتور رأفت شية الحمد الاستاذ بكلية الزراعة و الدكتور حسني مبارك المدرس بكلية الزراعة و الدكتور وائل دسوقي مدرس بكلية العلوم والدكتور محمود صبري مدرس بكلية العلوم و شوقي امين مدير عام مكتب رئيس الجامعة

وخلال الاجتماع أكد عكاوي الأهمية الاستراتيجية لمشروع المثلث الذهبي كمشروع قومي يتضمن أنشطة صناعية، وزراعية، وتعدينية، وسياحية.

وناقش رئيس الجامعة التفاصيل الفنية للمشروع، مشيرا الى ضرورة الإعداد الجيد للعمل الميداني وتوثيق مختلف الانشطة وفقا لأحدث الممارسات و تنسيق مختلف الجوانب الإدارية للتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي حيث تتضمن أوجه التعاون أنشطة متنوعة تهدف الى الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بمنطقة المثلث الذهبي.