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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة 8 متهمين في انتحال صفة رجال شرطة وحيازة سلاح ناري ومخدرات للجنايات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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  قررت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، إحالة 8 متهمين لمحكمة الجنايات  بتهمة تكوين تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة للاستيلاء علي أموال المواطنين وحيازة هيروين بهدف الاتجار به وسلاح ناري .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام متهمين في سرقة و الاستيلاء  علي أموال المواطنين بالطريق العام ،وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط 8متهمين وبمواجهتهم اعترفوا  بسرقة المواطنين ليلا وبالطريق العام  واعترفوا انتحال صفة رجال أمن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

أجهزة الأمن الاستيلاء علي اموال أموال المواطنين انتحال صفة رجال امن