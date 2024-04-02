إحالة 8 متهمين في انتحال صفة رجال شرطة وحيازة سلاح ناري ومخدرات للجنايات

الثلاثاء 02/أبريل/2024 - 02:16 م

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، إحالة 8 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة تكوين تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة للاستيلاء علي أموال المواطنين وحيازة هيروين بهدف الاتجار به وسلاح ناري .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام متهمين في سرقة و الاستيلاء علي أموال المواطنين بالطريق العام ،وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط 8متهمين وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المواطنين ليلا وبالطريق العام واعترفوا انتحال صفة رجال أمن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة