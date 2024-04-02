رئيس زراعة النواب: خطاب الرئيس أمام البرلمان تضمنت رسائل مهمة لطمأنة المصريين

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أداء اليمين الدستورية، تضمن رسائل هامة لطمانة الشعب المصرى، حول مواجهة التحديات التى تواجه الدولة في الفترة المقبلة.

وأضاف الحصرى، في تصريحات له اليوم، أن الخطاب حدد استراتيجية الدولة في التعامل مع مختلف الملفات في الفترة المقبلة، لاستكمال ما تم من إنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الخطاب كشف عن إصرار وعزيمة الرئيس السيسي علي علي مواجهة أى تحديات تواجه البلاد في خطواتها نحو الجمهورية الجديدة، واستكمال خطوات البناء والتنمية التى بدأتها الدولة في مختلف القطاعات بداية من الزراعة والصناعة والطرق وباقي المجالات.

وثمن الحصرى، ما تطرق إليه الرئيس بشأن الاهتمام بالانتاج المحلي في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها لزيادة حجم التصدير وتحقيق الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

وتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى.. لزيادة الصادرات.. ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.

كما أكد أهمية تأكيد الرئيس دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"

ووجه الحصرى، التهنئة للرئيس السيسي علي أداء اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس النواب، لبدء ولاية رئاسية جديدة تواصل فيها البلاد مسيرة الانجازات والتنمية.

