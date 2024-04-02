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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

مايا مرسى بمناسبة أداء السيسي اليمين الدستورية: التاريخ سطر اليوم تحقيق حلما جديدا

الدكتورة مايا مرسى
الدكتورة مايا مرسى
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أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن التاريخ سطر اليوم تحقيق حلمًا جديدًا في عهد تحقيق الأحلام، حيث شهدنا اليوم بكل الفخر أمام العالم أجمع صفحة جديدة فى الجمهورية الجديدة.

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة في تدوينه لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الجمهورية الجديدة تلتزم دستورياً وقانونياً بمبادئ عدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص وتؤمن بحقوق الإنسان وحرياته واعتمدت منذ اللحظة الأولى على الحقيقة والمصارحة كمنهج لتحقيق أهدافها.

وأكدت أن الجمهورية الجديدة قوامها الاستثمار فى البشر  وتؤمن أن تقدم المجتمعات وتطورها ورقيها يقاس بوضع المرأة فيها، وتحترم المرأة وتقدرها إيماناً بأن تمكينها واجب وطنى وحق أصيل من حقوق الإنسان، وتضع الحياة الكريمة والسكن اللائق لشعبها على قائمة أولوياتها، وتطلق أكبر برنامج تنموى فى مصر وحول العالم وتدمج المرأة فى خططه .

وتابعت: “جمهورية جديدة تحلم فيها المرأة المصرية دون حواجز وتعمل دون كلل لثقتها التى ليس لها حدود فى رئيس عظيم يقود سفينة الوطن إلى بر الأمان”.

مايا مرسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس القومي للمرأة