محافظ جنوب سيناء يشهد خطاب تنصيب السيسي لفترة رئاسية جديدة

شهد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اداء اليمين الدستورية وخطاب التنصيب للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة بدء الفترة الرئاسية الجديدة، والذي القاه امام مجلس النواب بالعاصمة الادارية الجديدة ، والذي استهل الرئيس كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لشعب مصر العظيم صاحب الكلمة وصاحب القرار رمز الأصالة والعزة والصمود.

جاء ذلك بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة، ووسط أبنائه من أعضاء الجهاز التنفيذي، وجمع من المواطنين، رواد مبني مجلس مدينة شرم الشيخ لأداء الإجراءات الحكومية المعتادة وخدماتهم وطلباتهم .

وهنأ المحافظ والجميع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، كما هنأ المحافظ شعب مصر عامة وشعب جنوب سيناء خاصة بالفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال أحلامهم وتمهيد الطريق الصحيح امام الاجيال القادمة .

جاء ذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، عبر شاشات عملاقة ضخمة، وكان محافظ جنوب سيناء قد وجه جميع رؤساء المدن بنشر الشاشات بالميادين ومراكز الشباب لمشاهدة خطاب التنصيب.

وفي نفس السياق شاهد جميع العاملين بديوان عام المحافظة بطور سيناء خطاب التنصيب بقاعة المؤتمرات الكبري بديوان عام المحافظة.

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