وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس إدارة فارسكور التعليمية بالمحافظة

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الثلاثاء، عدة مدارس بادارة فارسكور التعليمية للاطمئنان علي انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

وشملت الجولة مدارس الشهيد عياد الإبتدائية والشهيد منير البادى الابتدائية والشهيد أحمد عاشور تعليم أساسي والشهيد يحيي محمود الصعيدى الإعدادية المشتركة والشهيد رامي زيدان الثانوية والحوراني الإعدادية المشتركة.

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح وتفقد الفصول الدراسية وأجرى مع الطلاب حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، والانتظام في الحضور، وممارسة الأنشطة الطلابية.

وأكد وكيل الوزارة، الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، والاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.

كما وجه بتفعيل الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية حول القيم الأخلاقية والتغيرات المناخية، وكيفية التعامل مع الأزمات والكوارث والمشروعات القومية؛ لتعريفهم بما تم إنجازه لتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى إثراء معلومات الطلاب من خلال البحث والاطلاع.