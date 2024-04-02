إفريقية النواب: خطاب الرئيس أمام الشعب حمل رسائل طمأنة حول جني ثمار الإنجازات

هنأت الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية جديدة، مدتها 6 سنوات، واصفة حفل تنصيب الرئيس السيسي لفترة ولاية رئاسية جديدة اليوم بـ"التاريخية".

وثمنت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، خطاب الرئيس السيسي أمام نواب الشعب، قائله: حملت العديد من رسائل الطمأنة حول جني ثمار المرحلة المقبلة، واستكمال مسيرة التنمية والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بيها كل المصريين، مؤكداً أن أداء الرئيس السيسي لليمين الدستوري من العاصمة الإدارية الجديدة دلالة واضحة وصريحة على جني ثمار مرحلة تحققت وبدء إنجازات مرحلة جديدة.

وأكدت نائبة حماة الوطن، أن مصر تبدأ اليوم ولاية ومرحلة جديدة من الإنجازات التنموية والسياسية والاقتصادية والحضارية والعمرانية، بالإضافة إلى الطفرة التي تشهدها المرأة المصرية مع بداية تلك المرحلة وتعزيز مكانتها بجميع القطاعات، سواء أجتماعياً أو سياسياً أو اقتصاديا، مشددة علي أن المراة في مصر شهدت عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأعربت النائبة نيفين حمدى، عن سعادته البالغة لحضورها الجلسة الخاصة التي عقدت اليوم بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة ومتابعة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية.

ووجهت النائبة نيفين حمدي، تحية شكر وتقدير للرئيس السيسي الذى غير وجه حياة في مصر، كما يحلم ويتمناها المصريين، كما وجهت التحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري العظيم الـذي يُثبـت كـل يوم حبه وإخلاصه لوطنه حفظ الله مصر، وأدام أمنها واستقرارها ونموها، وجعلها حصن سلم وأمن لأمتها العربية والإسلامية وقارتها الإفريقية