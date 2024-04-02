قصر ثقافة الإسكندرية تقدم فعاليات ثقافية وفنية من وحي رمضان

نظم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والأدبية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهد قصر ثقافة الأنفوشي أمسية شعرية تضمنت إلقاء قصائد متنوعة بمشاركة نخبة من شعراء الثغر من أبرزهم د. أحمد سماحة، أيمن صادق، فاطمة جعفر، جمال العدوي، أحمد عواد، محمد محمود، وشيماء سمير.

أعقب ذلك لقاء بمناسبة اليوم العالمي للشعر، تحدث خلاله الشاعر جابر بسيوني، عن سبب اختيار منظمة اليونسكو يوم 21 مارس يوما عالميا للاحتفال بالشعر، موضحا أن ذلك جاء بهدف تعزيز كتابة الشعر وقراءته ونشره في دول العالم كافة.

وأكد "بسيوني" في ختام اللقاء أهمية الشعر كونه لغة إنسانية تتواصل بها الشعوب، وتسهم في مد الجسور بين الثقافات والحضارات كافة، بما تحمله من مشاعر وتجارب وتراث.

جاء اللقاء ضمن برنامج الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع، والتابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وبحضور د. منال يمني مدير الشئون الثقافية بالفرع ولفيف من المثقفين.

كما قدمت فرقة التذوق للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود أبو زيد عرضا فنيا بمشاركة كورال الأطفال، تضمن باقة متميزة من الأغاني الرمضانية منها "أهو جه يا ولاد، والله بعودة، مداح النبي، يا بركة رمضان، افرحوا يا بنات، ورمضان في مصر".

في حين قدمت فرقة الإسكندرية لفنون متحدي الإعاقة مجموعة من الفقرات الاستعراضية بقيادة المدرب مصطفى جابر منها "الصعيدي والحصان، أهلا رمضان، أهل الشرق، الحجالة"، بجانب فقرة التنورة الصوفية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقد قدمت هيئة قصور الثقافة عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، تضمن فعاليات تتنوع بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية، وغيرها، ولاقت الفعاليات إقبالا جماهيريا غفيرا وتفاعلا كبيرا من أبناء المحافظات.

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