حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسى تضمنت رسائل مباشرة وننتظر المزيد من الإنجازات

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لبدء فترة رئاسية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، جاء كاشفا عن حجم التحديات وتضمن العديد من الرسائل المباشرة، و اتسم بالمصارحة والمكاشفة.

وأضاف السعيد غنيم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، صاحب العديد من الانجازات التى لم لن يستطيع أن ينكرها إلا حاجد، حيث تسلم مصر فى فترة صعبة، كانت مؤسسات الدولة تعاني ، والاقتصاد مترهل، ووصلت لمرحلة شبة اللادولة، ومن ثم كان التحدي صعبا، ولكن الرئيس أخذ على عاتقه إعادة بناء الدولة المصرية مرة أخرى، والقضاء على الإرهاب، وإعادة بناء علاقات مصر ، ومد جسور الثقة مرة أخرى بين المصريين والمؤسسات.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الفترة الرئاسية الجديدة من المتوقع أن تشهد المزيد من الاهتمام بالتصنيع والزراعات الجديدة، والتى تخدم التصنيع بهدف إضافة قيمة مضافة للمنتج المحلي عند تصديره، وتحقيق الأمن الغذائي وذلك من خلال رؤية الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية وفى مقدمتها القمح والذرة.

وأشار غنيم، إلى أن السنوات السابقة شهدت تحركات فى كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف من أجل إعادة تأهيل ما كان قائما وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة و رؤية مصر 2030، وكان حصيلة ذلك نقلة تاريخية في الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة، تتوزع على كل شبر من أرض مصر ويصعب حصرها.