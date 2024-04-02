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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة أكتوبر التكنولوجية تهنئ السيسي بولايته الجديدة

رئيس الجمهورية عبد
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
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هنأت الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستوري إيذانا ببدء فترته الرئاسية الجديدة.

وأكدت رئيس جامعة 6 أكتوبر، أنّ التاريخ المصري الحديث سيظل شاهدا على دور الرئيس السيسي في حماية الوطن والدفاع عن هويته ووحدته الوطنية والعبور به في مرحلة فارقة من تاريخه إلى بر الأمان.

وأوضحت اسالم، أنّ مجلس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، والأساتذة، والطلاب، والعاملين، يتقدمون بخالص التهنئة للرئيس السيسي على ولايته الجديدة، ويؤكدون عزمهم على العمل بكل قوة معه من أجل استكمال مسيرة التنمية ورفعة شأن الوطن.

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