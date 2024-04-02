ميدبنك يرفع عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير ليصل لـ27.5%

الثلاثاء 02/أبريل/2024 - 01:03 م

أعلن ميدبنك، رفع عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير لعملاء الأفراد، ليصبح بعائد متغير 27.25% شهرياً و27.5٪ ربع سنوياً، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر العائد بنسبة 6%.

يأتي ذلك تماشياً مع قرارات الدولة المصرية والبنك المركزي برفع سعر العائد، وذلك في إطار مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تساهم في مواجهة تحديات العملة المحلية ومساعدة المواطنين في التعامل مع التحديات الراهنة بالسوق المصري، من خلال توفير فرص استثمارية لهم والحصول على أعلى عائد تنافسي.

قالت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية لميدبنك: "جاء قرار ميدبنك بزيادة عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بعد إعلان البنك المركزي برفع سعر العائد، وتماشياً مع حرص البنك الدائم على تقديم المنتجات الادخارية المتنوعة وذلك لتمكين العملاء من إدارة شئونهم المالية وتأمين مستقبلهم المالي."

وأضافت: "يحرص ميدبنك على توفير الأوعية الادخارية المتنوعة متنوعة لجذب عملاء جدد، من خلال عوائد تنافسية مع صرف العائد بشكل شهري 27.25% وربع سنوي 27.5%، ليكون وسيلة استثمارية تلبي طموحهم في الحصول على مصدر للدخل للإنفاق على احتياجاتهم المختلفة، وزيادة قيمة مدخراتهم وحمايتها من التضخم، ويمكن للعملاء شراء الشهادة ومضاعفاتها عن طريق زيارة أحد فروع البنك بأسهل وأسرع الإجراءات، حيث يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 1,000 جنيهاً مصرياً، بعائد شهري أو ربع سنوي تنافسي."

جدير بالذكر أن ميدبنك يتبع استراتيجية طموحة ومتكاملة للتطوير والتنويع في خدماته ومنتجاته المالية والمصرفية، لتواكب متغيرات القطاع المصرفي وتساهم في تنويع قاعدة العملاء وتعزيز النشاط المصرفي، بما يدعم خطة الدولة والبنك المركزي المصري للتحول الرقمي والشمول المالي.