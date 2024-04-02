محافظ أسوان: الفترة الرئاسية الجديدة يداية لعصر من الإنجازات المتتالية

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى على الولاية الجديدة لرئاسة جمهورية مصر العربية ، مؤكداً على أنها ستكون فترة يجنى فيها جميع المواطنين ثمار المشروعات التى تم إنشاؤها بما سيساهم فى تحويل معيشتهم إلى الأفضل ، كما أنها ستكون أيضاً بداية لعصر من الإنجازات الأخرى المتتالية فى الجمهورية الجديدة لتعبر بمصر لمزيد من النجاحات ، وتصنع مجداً جديداً لكل الأجيال الحالية والقادمة .

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى حكم مصر فى فترة عصيبة ، ولكنه على مدار 10 سنوات إستطاع بحكنة وحكمة ورؤية ثاقبة فى أن يصل بمصر إلى بر الأمان ، على الرغم من التحديات الصعبة التى واجهتها الدولة المصرية خلال هذه الفترة .

ولفت إلى أن الرئيس السيسى إستطاع أيضاً أن يعيد لمصر مكانتها وقيمتها وهيبتها بين الدول الأخرى ، وأصبح بجميع محافظات الجمهورية بلا إستثناء إنجازات متتالية وكبرى وعملاقة فى جميع قطاعات العمل العام مما يجعلنا كمصريين نفتخر ونعتز بها ، وتقوى لدى كل مصرى روح الولاء والإنتماء لتراب هذا الوطن .

وأضاف أشرف عطية بأنه خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر رصدنا التطوير والتحديث بشكل كبير جداً من خلال إنشاء العديد من المشروعات بالقطاعات المختلفة ، وكان من أبرز المشروعات التى ساهمت فى إحداث طفرة كبيرة فى الريف المصرى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وأشار إلى أن هذه المبادرة قامت بإحداث تغيير لحياة المواطنين وتحويل جميع القرى من فقيرة ومعدومة الخدمات إلى مدن مصغرة تحتوي على كافة الخدمات والمرافق بجودة عالية ، لتصبح بذلك قرى جاذبة للسكان بعد أن كانت قرى طاردة ، وهو الذى توازى مع تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية والخدمية مثل منظومة التأمين الصحى الشامل وتحيا مصر وإحلال وتجديد البنية التحتية ، علاوة على مشروعات التطوير والتجميل والمحاور والكبارى وإزدواج الطرق السريعة .