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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

في جولة على الأسواق.. نائب محافظ أسوان تتابع توفير السلع الغذائية والأساسية

نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان تتفقد أحد مراكز تعبئة السكر
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمرور على أحد مراكز تعبئة السكر للتأكيد على معدلات التعبئة والضخ لكميات مناسبة من هذه السلعة الحيوية، وتوفيرها بالأسواق ، مع التشديد على طباعة سعر البيع للمستهلك على عبوات التعبئة حتى يتسنى مواجهة أى محاولات للتلاعب بالأسعار .

 وكلف بمواصلة لجان المرور بمديرية التموين، والإدارات الفرعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بالقيام بحملات مفاجئة على المحلات التجارية وسلاسل الهايبر ماركت للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة، مع الإعلان عنها بشكل واضح لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية على الوجه الأكمل، وخاصة خلال هذه الفترة من أواخر شهر رمضان المعظم ، وقرب حلول عيد الفطر المبارك . 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة .

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أحد مراكز تعبئة السكر السلع الغذائية والأساسية أخبار محافظة أسوان