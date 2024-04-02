الأمن يكشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالغربية

تمكنت الاجهزة الامنية من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالغربية.. وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل " له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) مصاب بطلق نارى إدعاء إطلاق أعيرة نارية.

بالفحص وسؤال شقيقه (سائق) إتهم (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة البحيرة) بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقه مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته حال تواجدهما بدائرة المركز لخلافات بينهما .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.