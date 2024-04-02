ديفيد كاميرون يعرب عن انزعاجه الشديد إزاء استهداف عمال إغاثة في غزة

أعرب وزيرالخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم /الثلاثاء/ عن انزعاجه الشديد إزاء مقتل عمال إغاثة تابعين لمنظمة (وورلد سنتر كيتشن) في غارة إسرائيلية بقطاع "غزة".

وأكد كاميرون على ضرورة تمتع العاملين بالمجال الإغاثي بالحماية وأن يكونوا قادرين على القيام بأعمالهم.. قائلا "إن هؤلاء الأشخاص كانوا يعملون لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة لمن يحتاجونها بشدة"، وذلك حسبما نقلت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية.

وأفاد وزير الخارجية البريطاني بأن بلاده تلقت أنباء بمقتل مواطنين بريطانيين في الغارة وأنه يجري التحقق من تلك المعلومات فيما سيتم تقديم الدعم الكامل لأسرهم.. مؤكدا أن بلاده طالبت إسرائيل بالتحقيق فورا وتقديم شرح كامل وشفاف حول ما حدث.

وكان سبعة عمال إغاثة بينهم بولندي وأسترالية قد لقوا مصرعهم جراء استهداف سيارتين تابعتين لمنظمة (وورلد سنتر كيتشن) الإغاثية (المطبخ المركزي العالمي) بعد تخزين مواد إغاثية وصلت إلى غزة في مخزن تابع للمنظمة التي تقول إن تحركات السيارتين اللتين كانتا تحملان شعار المنظمة تمت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

