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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

خلال 24 ساعة.. الأمن يضبط 261 قضية مواد مخدرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 261 قضية مواد مخدرة  بإجمالى 281 متهم ضُبط خلالها الآتى:

- (122,788 كيلو جرام) من مخدر الحشيش.

- (33,300 كيلو جرام) من مخدر البانجو.

- (13,270 كيلو جرام) من مخدر الهيروين.

- (8,150 كيلو جرام) من مخدر الهيدرو .

- (2,795 كيلو جرام) من مخدر الشابو.

- (1,085 كيلو جرام) من مخدر الإستروكس.

- (816 جرام) من مخدر الآيس.

- (469 جرام) من مخدر البودر.

- (150 جرام) من مخدر الأفيون.

- (1348) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (57 قطعة سلاح نارى بحوزة 56 متهم) .. وذلك على النحو التالى:

(2) بندقية آلية.

(3) بنادق خرطوش.

(6) طبنجات.

(46) فرد محلى.

(104) طلقة مختلفة الأعيرة.

(2) خزينة متنوعة .

(209) قطعة سلاح أبيض .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (59623) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: 

(176) حكم جناية.

(17850) حكم حبس جزئى.

(3586) حكم حبس مستأنف.

(29651) حكم غرامة.

(8360 ) مخالفة. 

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط:

- (4) تشكيلات عصابية ضمت (18) متهم إرتكبوا (16) حادث متنوع .

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (25) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (15) متهم .

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (334) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها:إعادة (2) سيارة مبلغ بسرقتها.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (19415) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وزارة الداخلية خلال 24 ضبط حكم قضائي الحملات الأمنية