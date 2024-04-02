"مياه القليوبية" تكرم الأمهات المثاليات لعام 2024 (صور)

كرم المهندس مصطفى مجاهد، أمهات شركة مياه القليوبية المثاليات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024، والتي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة.

ومن جانبه أكد مجاهد، أن الأحتفال بعيد الأم يأتى إيماناً بمكانتها وعرفاناً بدورها الأصيل فى بناء الأمم، وتأكيداً على الاستمرار فى دعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التى تضاف إلى سجلها المشرف، لافتاً الى أن مصر كلها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات المصريات فى ظل قيادة حكيمة رشيدة.

واختتم اللقاء بتكريم الأمهات المثاليات وهم ايمان صبحى المحلاوي قطاع المعامل ومايسة سعيد من قطاع الدعم الفني حيث جرى تسليمهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديراً لقصص كفاحهن.

تكريم الأم المثالية

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