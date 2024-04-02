ضبط عنصر إجرامي بمطروح بحوزته 21 ألف قرص مخدر بـ 2 مليون جنيه

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمطروح لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الإتجار.. تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (21 ألف قرص مخدر لعقار "تامول") .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (2 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إستمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان ..