وعود ورسائل السيسي للمصريين خلال الفترة الرئاسية 2024-2030

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لفترة رئاسية جديدة، ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل أبرزها:
- حماية وصون أمن مصر القومى فى محيط إقليمي ودولي مضطرب
- مواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه..
- استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة.
- تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية
- تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات
- تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن
تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي فى قيادة التنمية
- التركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيـا
- زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر
- جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة
- إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.
- تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة
- ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام
- تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.
- تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم
- مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين
- استكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل
- دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية
- زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"
- إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة.
- الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع
- تطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين" الذى يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.