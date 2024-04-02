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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وعود ورسائل السيسي للمصريين خلال الفترة الرئاسية 2024-2030

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لفترة رئاسية جديدة، ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل أبرزها:

- حماية وصون أمن مصر القومى فى محيط إقليمي ودولي مضطرب

- مواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه..

- استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة.

 - تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية

- تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات

-  تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن

تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي فى قيادة التنمية

- التركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيـا

- زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر

- جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة

- إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.

- تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة

- ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام

-  تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.

- تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم

- مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين

- استكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل

- دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية

- زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"

- إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة.

- الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع

- تطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين" الذى يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي