تمكنت الاجهزة الامنية، اليوم، من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالبحيرة.. وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة بإنتشال جثة (عامل – 14 عام- مقيم بمحافظة الإسكندرية) من أحد المجارى المائية بدائرة المركز موثوق الأيدى والأرجل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل– له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة التروسيكل الخاص بالمجنى عليه مستغلاً عملهما فـى جمع القمامة وإستدرج المجنى عليه بدعوى جمع كمية من القمامة من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية وقيامه بإيثاقه مستغلاً صغر سنه مدعياً أنه يمازحه والتوجه به مُستقلاً التروسيكل لمكان العثور عليه وإلقائه بمياه المجرى المائى المُشار إليه وسرقة التروسيكل، وأرشد عن التروسيكل المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.