ضبط 5 أشخاص سرقوا سيارة ملاكى بالإكراه في الشرقية

واصلت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية جهودها فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة– الشرقية – كفر الشيخ) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عنصرين إجراميين - "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المتاجر بأسلوب كسر "الأقفال"، وبحوزتهما (مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة من متحصلات السرقة) واعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة بدائرتي قسمى شرطة "الطالبية، العمرانية" والتصرف فـى باقى المسروقات بالبيع لعميلهما (مالك مخزن خردة "سيئ النية") أمكن ضبطه والمسروقات.

ضبط (عنصرين إجراميين - "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب "الخطف والمغافلة" باستخدام مركبة "توك توك".. وإعترفا بإرتكاب 6 وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة "الطالبية، الأهرام، العمرانية" والتصرف فـى باقى المسروقات بالبيع لعميلهما (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" "سيئ النية") أمكن ضبط أحدهما وبحوزته المسروقات.

ضبط (عنصرين إجراميين - "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وإعترفا بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب والتصرف فـى المسروقات بالبيع لعملائهما (3 أشخاص "سيئ النية") أمكن ضبطهم والمسروقات.

مديرية أمن الشرقية

ضبط (5 أشخاص – "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة سيارة ملاكى كرهاً عن قائدها بدائرة مركز شرطة فاقوس ، والتعدى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته بجرح قطعى.. وأرشدوا عن السيارة والهاتف المستولى عليهما ومركبة "التوك توك" والأداة المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (عامل ، مزارع – مقيمان بدائرة مركز شرطة مطوبس) لقيامهما بسرقة خزينة من داخل شقة بدائرة المركز وبداخلها (طبنجة – مبلغ مالى – بعض الأوراق)، وأرشدا عن مكان الخزينة وبداخلها المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.