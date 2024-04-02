صدور العدد الأول من جريدة الأخبار.. أهم 10 أحداث وقعت في 23 رمضان

منذ قرون وحتى العصر الحديث، تمتلئ صفحات التاريخ بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الثالث والعشرون من رمضان والذي صادف العديد من المناسبات الدينية والسياسية الهامة، وفي السطور التالية، نستعرض مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم.

8 هجريا.. المسلمون يهدمون صنم اللات بقيادة أبو سفيان والمغيرة بن شعبة، لِتُزال بذلك آثار الوثنية في مكة المكرمة وذلك بعد فتح مكة في العشرين من رمضان في العام الثمانية للهجرة.

31 هـجريا.. انهيار الإمبراطورية الساسانية (الفارسية الثانية) تمامًا في خلافة عثمان بن عفان، بعد مقتل يزدجرد بن شهريار آخر شواهين الفرس، وكانت أغلب بلاده قد افتتحت على يد المسلمين قبل ذلك.

1280 هـجريا - الدولة العثمانية تتنازل عن بناء القلاع بأراضي إمارة الجبل الأسود، الواقعة على شواطئ الأدرياتيكي إلى الشمال من ألبانيا، وكانت إمارة الجبل الأسود خاضعة لحكم الدولة العثمانية، وأراد أميرها الاستقلال بحكمها، كما قام بمساعدة ثوار إقليم الهرسك ضد الدولة العثمانية التي ما لبثت أن تمكنت من القضاء تماماً على جميع حركات التمرد، وشرعت في بناء عدة قلاع وحصون داخل الجبل الأسود، فتدخلت الدول الأوروبية لإثناء الدولة العثمانية عن هذا الأمر، وأضطر السلطان العثماني إزاء ذلك إلى التخلي عن بناء هذه القلاع والحصون.

1298 هـجريا - قبائل الغرب والجنوب الغربي التونسي تعلن الجهاد ضد الفرنسيين المحتلين.

1349هـ - نيودلهي تصبح عاصمة الهند.

1371هـ - الحكومة التركية تسمح بدخول جميع أعضاء السلالة العثمانية عدا الأمراء أبناء السلاطين إلى تركيا بعد إلغاء الخلافة العثمانية قبل نحو ثلاثين سنة، وطرد سلالة بني عثمان إلى خارج تركيا، بعدما حكموا البلاد مدة 963 عامًا، منها 407 أعوام هي مدة الخلافة.

1371 هـ - صدور العدد الأول من جريدة «الأخبار» التي أسسها الأخوان علي ومصطفى أمين، وتعرضت هذه الجريدة للتأميم بعد قيام الثورة ضد النظام الملكي في مصر، وما زالت تصدر حتى الآن عن دار أخبار اليوم.

1431هـ - بدأ المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد سنوات من انقطاعها في الولايات المتحدة بحضور رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيسين الأمريكي باراك أوباما والمصري محمد حسني مبارك وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.

1435هـ - أكثر من 70 قتيلاً في مجزرة الشجاعية التي ارتكبها سلاح المدفعية الإسرائيلي في الحرب على غزة.

1437هـ - وقوع هجوم بمطار أتاتورك بتركيا راح ضحيته 41 شخصًا وإصابة 147 آخرين