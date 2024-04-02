النائب أحمد عاشور: كلمة الرئيس تاريخية ورسمت خارطة المستقبل

قال النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، إن حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحلف اليمين الدستورية بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية، مشهدا رائعا، وحصادا لسنوات طويلة من العمل والجهد، مؤكدا أن مراسم التنصيب ومشهد أداء حلف اليمين أمام مجلس النواب أمر يدعو للفخر والتباهي باستقرار وأمن دولتنا ومؤسساتها الوطنية، في ظل منطقة ملتهبة بالصراعات والنزاعات والحروب الأهلية، ودولٌ محيطه لا تزال غير قادرة على استكمال بنيانها السياسي منذ سنوات عدة.

وأضاف "عاشور"، كان المشهد عظيما ورائعا، حيث توجهت أنظار المصريين والعالم، صوب العاصمة الادارية الجديدة، نتاج ثمرة عمل وجهد المصريين على مدار السنوات الماضية.

ولفت "عاشور" إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التاريخية بمجلس النواب، رسمت خارطة المستقبل، وتطلعات المصريين وأحلامهم في المستقبل، باستكمال المشروعات والانجازات.

ونوه "عاشور" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت حريصًا على طمأنة المصريين، باستكمال العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، وبرامج الحماية الاجتماعية التي تصب في مصلحة المواطنين.

وأوضح عاشور أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا ينسى أبدا المواطنين، يسعى دوما على تحقيق مصالحهم، من خلال الحرص على اطلاق مبادرات جديدة، تضمن لهم حياة كريمة في جمهوريتهم الجديدة.