بعد تنصيبه لولاية جديدة.. إنجازات الرئيس السيسي في المجال الثقافي

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء من المقر الجديد للبرلمان المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة حلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة تبدأ من اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية بتاريخ ٣ أبريل وفقاً للمادة ١٤٠ من الدستور

وخلال فترة ولاية الرئيس السيسي في حكمه قدم عددا من المبادرات في المجال الثقافي من أجل التطوير والارتقاء بالوعي وبناء الإنسان المصري إلى جانب مواجهة أفكار التطرف وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية .

ومن هذه المبادرات التي قدمها واطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي

مشروع ابدأ حلمك :

"ابدأ حلمك" هو مشروع يهدف إلى اكتشاف المواهب الفنية وتدريب أبناء المحافظات من خلال ورش مجانية في فنون المسرح وإعداد الممثل وعلى كتابة السيناريو ومهارات الكتابة والإرتجال، التي تقدمها من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يقوم على هذا المشروع نخبة من فناني المسرح لإتاحة المجال نحو اكتشاف ورعاية موهوبي مصر في جميع المحافظات وتدريبهم على فنون المسرح.

مبادرة صنايعية مصر:

تسعى هذه المبادرة إلى إحياء فنون الحرف التراثية التي تعبر عن الشخصية والهوية المصرية؛ من بينها الخزف والنحاس و"النقش والأركيت" والتطعيم بالصدف وأعمال قشرة الخشب، وكذلك الحلي التراثية، تدريب المشاركين في مقر مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، إلى جانب ذلك يهدف هذا المشروع لإقامة مشروعات صغيرة فى مجال الحرف وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية فى الداخل والخارج.

مبادرة ثقافتك كتابك :

تقدم وزارة الثقافة من خلال هذه المبادرة إصدارات الوزارة بأسعار مخفضة لتشجيع المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعهم على القراءة والتي بدأت مع الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب وتستمر حتى وقتنا الحالي

سينما الشعب

قامت وزارة الثقافة بعمل وزارة الثقافة بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والفني، والتي شملت 16 موقعًا بمختلف المحافظات لعرض أفلام تجارية" افلام العرض الأول" بأسعار رمزية، بجانب الأفلام التسجيلية التي تنتجها وزارة الثقافة.

مبادرة حياة كريمة

تهدف هذه المبادرة إلى عمل القوافل الثقافية في القرى والنجوع بمختلف المحافظات التي تستهدف إقامة عددا من الفعاليات الثقافية والإبداعية والفنية بجميع المحافظات للوصول بالمنتج الثقافي للمناطق المحرومة من الخدمات الثقافية المتنوعة لرفع الوعي وترسيخ الهوية المصرية.

المبدع الصغير

أطلقت السيدة انتصار السيسي "جائزة الدولة للمبدع الصغير" لدعم المواهب الصغيرة من الأطفال في مجالات الثقافة والفنون، تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار لتأكيد ريادة مصر الثقافية.

مبادرات أخرى

قدمت وزارة الثقافة ايضا مبادرة عديدة اخرى منها مبادرة "أعرف جيشك"التي تهدف إلى تقديم أعمال توضح التضحيات التي يقدمها أبناء القوات المسلحة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن ومبادرة "المؤلف المصري" التي تهدف إلى إنتاج عروض مسرحية مصرية خالصة لدعم وإثراء المسرح، ومبادرة "الصوت الذهبي" بهدف اكتشاف وصقل المواهب الواعدة في مختلف مجالات الإبداع.