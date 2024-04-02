"العربي لسيدات الأعمال": تنصيب السيسي لولاية ثالثة مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار

قالت عبير عصام ، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، إن تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل انطلاقة ومرحلة جديدة لمصر نحو مزيد من التنمية والأمن والاستقرار والرخاء.

و أكدت عبير عصام ، أن الفترة المقبلة تشهد مصر خلالها جني ثمار الجمهورية الجديدة وسنوات من الإصلاح الاقتصادي وانشاء المشروعات القومية في البنية التحتية والمدن الجديدة والمناطق الصناعية.

وأشارت إلى أن انجازات الدولة في السنوات الماضية كان لها أثر بالغ في مواجهة التحديات والمخاطر التي شهدتها دول العالم وما زالت تعاني منها العديد من الدول.

و أكدت عبير عصام ، أن المشروعات التنموية التي انتهت منها الدولة سيكون لها مردود إيجابي على تحسين حياة المصريين وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات المباشرة خاصة وأن الدولة قطعت شوطا كبيراً في تنفيذ البنية الأساسية و التشريعية المحفزة للنمو الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وقالت: « انتخبت الرئيس السيسي للفوز بولاية ثالثة بدافع وطني و كتفويض له بالحفاظ على أمن واستقرار الوطن واستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الاقتصادية».

واضافت، فوز الرئيس السيسي لولاية ثالثة يبرهن علي مدى الاصطفاف الشعبي وحب المصريين والتفاهم حول قيادة رشيده، تعاملت بوطنية وقدرة كبيرة علي مواجهة الأزمات والتحديات وتحقيق الاستقرار الأمني باقتلاع الإرهاب الاسود من جذوره من سيناء الحبيبة، و ادارته لأزمة كورونا ومرورا بالأزمة الاقتصادية العالمية والوقوف بجانب القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها علي حساب تهجير الأشقاء.

وتابعت، 9 سنوات من الانجازات ونجاحات غير المسبوقة شهدتها كافة محافظات مصر، ساهمت في دفع عجلة التنمية الشاملة حيث مشروعات البنية التحتية والطرق والانشاء والتنمية العمرانية ومشروعات حياة كريمة والتي فاقت عمل 50 عاماً، كذلك مشروعات 100 مليون صحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل و مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.