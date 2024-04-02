محافظ الفيوم يتابع آليات تسريع وتيرة العمل بملف التقنين وتحصيل المستحقات

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المدن، ومسئولي الأملاك بالديوان العام ومجالس المدن؛ لبحث آليات تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة.

وجاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس محمود مصطفى، مدير إدارة ري غرب الفيوم، والمهندسة جيهان حسني، مدير إدارة ري شرق، وسالم فتيح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندس ياسر عبد الهادي، وكيل مديرية المساحة، والمهندسة أمل حسين، مدير وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، وهاني الحسيني، مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومديري إدارتي الإنتاج والشئون الاقتصادية، والتخطيط العمراني، بديوان عام المحافظة.

أكد محافظ الفيوم، على ضرورة تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بحيث يتم إنهاء إجراءات العقود للمتقدمين الذين قاموا بسداد مقدم الـــ15%، وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة للدولة لدى المنتفعين في ملفات التقنين، أو الربط، ومقدمات التقنين التي لم يتم استيفائها، والأقساط المتأخرة، في أسرع وقت ممكن، مع إنذار المتقاعسين وتحرير المحاضر القانونية اللازمة لهم.

وشدد "الأنصاري" على مدير إدارة أملاك الدولة، بتحديد فرق عمل من موظفي الإدارة، بحيث يتولى كل موظف، التنسيق مع مدير أملاك الدولة بأحد مراكز المحافظة، وتحديث بيانات إجراءات العقود والتقنين، بشكل يومي، وعمل جروب على الواتساب بمشاركة المحافظ شخصياً، وعضو المكتب الفني للمحافظة، لتحديث البيانات ومتابعة سير العمل أولاً بأول.

وخلال الاجتماع، استعرضت مدير وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، موقف أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها، وملف حصر الأصول غير المستغلة، ووجه المحافظ، بإعداد جدول يوضح الجهات التي طلبت بيانات من المحافظة على خرائط، واشتراطات كل جهة من هذه الجهات، حتى يتسنى التنسيق بين جهات المحافظة ذات الصلة بكل موضوع، والانتهاء من إعداد جميع البيانات بالدقة والسرعة المطلوبة.