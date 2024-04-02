المؤتمر: مصر بدأت اليوم عصر الجمهورية الجديدة بلا إقصاء أو تهميش

وجه اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم وذلك بمناسبة حلف اليمين الدستورية إيذانا بتوليه ولاية رئاسية جديدة وبدء مرحلة اخري من مراحل البناء والتعمير لتحقيق تطلعات الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها، متمنيا التوفيق والتقدم والازدهار لمصر وشعبها العظيم.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن أداء الرئيس السيسي للقسم الدستوري اليوم من العاصمة الإدارية عاصمة الحكم الجديدة التي ستدار منها الدولة المصرية مستقبلا هي بداية عصر جديد من الإنجازات تستكمل فيه مصر ما بدأته خلال عشر سنوات فى جميع المسارات و إشارة إلى العالم أجمع بأن المصريين كانوا وما زالوا قادرين على صناعة التاريخ والانطلاق نحو مستقبل أفضل يشارك في بنائه كل أبناء الوطن المخلصين إيمانا بأن مصر للجميع وأن الرئيس السيسي هو رئيس لكل المصريين، مضيفا: ان مصر بدأت اليوم عصر الجمهورية الجديدة التي تتسع الجميع بلا اقصاء او تهميش تستكمل فيها مؤسسات الدولة مسيرتها التنموية في بناء المشروعات القومية الكبري .

واضاف أستاذ العلوم السياسية: الرئيس السيسي قام بمجهودات كبيرة من اجل مصر طوال السنوات الماضية و أعاد لمصر مكانتها و هيبتها السياسية واصلاح أحوالها الاقتصادية وبناء مجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة توفر حياة كريمة لأبنائها نظرا للقناعة الكاملة بأن الإنسان المصري هو كنز الوطن و أيقونة انتصاره و مجده وستظل مصر شامخة بأبنائها ومؤسساتها ورجالها الأشداء فوق الجميع .

وثمن نائب رئيس حزب المؤتمر خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب، والتي تحدث فيها بصراحة مطلقة للشعب المصري عن التحديات التي تواجه الوطن رسالة طمأنينة حول مستقبل مصر، وميثاق عمل للمرحلة المقبلة، وعهد جديد للمصريين في مواصلة تحمل المسؤولية بكل أمانة وجد وإخلاص، نحو استكمال المشروع الوطني لبناء الدولة المصرية الحديثة وجني ثمار المشروعات القومية الضخمة والانطلاق نحو مستقبل أفضل من خلال تبني إصلاح مؤسسي شامل يشارك فيه كل أبناء الوطن المخلصين إيمانا بأن مصر للجميع وأن الرئيس السيسي هو رئيس لكل المصريين .

ولفت فرحات إلي أن التحديات كبيرة والمخاطر صعبة خلال الفترة المقبلة لكن اصطفاف المصريين خلف القيادة سيعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان وبناء اقتصاد وطني قوي قادر على تلبية تطلعاتهم خلال مرحلة الرئاسة الجديدة حيث جعل الرئيس السيسي الإصلاح الاقتصادي أولوية قصوى منذ توليه الحكم كما نفذت الحكومة إجراءات مختلفة لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص عمل للشباب من خلال آليات جديدة غير تقليدية والاستعانة بخبرات اقتصادية وكفاءات لوضع حلول متطورة للحد من التضخم والتحكم فى الأسعار والرقابة على الأسواق.

واشار الي اننا نتطلع في الجمهورية الجديدة تفعيل الاستراتيجيات والمبادرات والوصول إلى معدلات نمو متوازن بما يحقق عوائد إيجابية كثيرة وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة والانتهاء من قانون المحليات لأنه يساهم بصورة كبيرة فى مواجهة الفساد المحلي والحد من مظاهره لأن غياب القانون بصورته الجديدة يفاقم من مظاهر العشوائية والفساد فى الشارع المصرى.