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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

السيطرة على حريق في محل داخل عقار مكون من 5 أدوار بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب في محل بعقار مكون من 5 أدوار بمنطقة ميت نما دون خسائر في الأرواح أو إصابات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الواقعة وبيان سبب الحريق وملابساته وطلب تحريات المباحث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في عقار مكون من 5 أدوار وانتقلت أجهزة الحماية المدنية حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء.

وتبين من المعاينة نشوب الحريق في الدور الأرضي بمحل ملابس في عزبه ميت نما مسجد الغني الحميد وجرى السيطرة على الحريق دون وجود مصابين؛ إذ جرى منع امتداد الحريق للأماكن المجاورة وتولت الأجهزة المعنية التحقيق.

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