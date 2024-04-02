سفارة الصين بالقاهرة: ميناء بورسعيد استقبل 450 طنا من الأرز لصالح سكان غزة

أعلنت سفارة الصين بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، عن وصول شحنة من المساعدات تبلغ 450 طنا من الأرز مقدمة من الحكومة الصينية إلى ميناء بورسعيد ؛ وذلك لصالح قطاع غزة.

وأفادت السفارة، في بيان لها اليوم، بأنه سيتم نقل هذه الشحنة إلى الجانب الفلسطيني عبر جمعية الهلال الأحمر المصري في أقرب وقت ممكن، موضحة أنه من المقرر وصول 450 طنًا من الدقيق إلى بورسعيد منتصف أبريل الجاري.