المطران عطالله حنا: نرفض التعدي علي سيادة الدولة السورية

رفض المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، التعدي الاسرائيلي على سيادة الدولة السورية، مشيرا الى أن هنالك اعتداءات اسرائيلية مدعومة امريكيا حيث يتم ضرب مواقع في سوريا واهداف محددة ، وهذا كان قبل الحرب ولكننا نشهد في فترة الحرب اعتداءات مكثفة ومستمرة ومتواصلة داخل الدولة السورية.

وأضاف “حنا” انه يحق لنا ان نتسائل لماذا تتم هذه الاعتداءات على الدولة السورية دون اية مساءلة ، واين هم الحلفاء والاصدقاء الذين كان بمقدورهم ان يمنعوا مثل هذه الاعتداءات.

وتابع “المطران عطا الله حنا ”: كان الله في عون سوريا التي تتعرض للتآمر منذ زمن بعيد وتستباح اراضيها وسيادتها بشكل استفزازي وغير مقبول.

واختتم المطران عطا الله حنا: “اننا اذ نعرب عن شجبنا واستنكارنا للتعديات التي تستهدف الاراضي السورية فإننا نؤكد بأن لسوريا سيادتها على اراضيها وهذه التعديات تعتبر تجاوزا لكثير من الخطوط ، أما الحلفاء فنحن نتساءل ما هو دورهم باستثناء تصريحاتهم بأن الرد سيكون في المكان والزمان المناسبين ، ونحن نسمع هذه التصريحات منذ زمن والاعتداءات مستمرة ومتواصلة”.