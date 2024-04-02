انطلاق جلسة البرلمان بالعاصمة الإدارية لأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة التاريخية لمجلس النواب في العاصمة الإدارية، وذلك لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، بعد استقباله من جانب هيئة مكتب مجلس النواب، والتى تضم كلا من المستشار الدكتور حنفي جبالي، والنائب محمد أبو العينين، والنائب أحمد سعد وكلاء المجلس.

جاء ذلك بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي وعزف حرس الشرف السلام الوطني (تحيا جمهورية مصر العربية.. تحيا جمهورية مصر العربية.. تحيا جمهورية مصر العربية) في الوقت الذى قام أيضا باستقبال الرئيس كبار رجال الدولة المشاركين فى الجلسة.