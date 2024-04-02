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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

انطلاق جلسة البرلمان بالعاصمة الإدارية لأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية

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انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة التاريخية لمجلس النواب في العاصمة الإدارية، وذلك لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، بعد استقباله من جانب هيئة مكتب مجلس النواب، والتى تضم كلا من المستشار الدكتور حنفي جبالي، والنائب محمد أبو العينين، والنائب أحمد سعد وكلاء المجلس.

جاء ذلك بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي وعزف حرس الشرف السلام الوطني (تحيا جمهورية مصر العربية.. تحيا جمهورية مصر العربية.. تحيا جمهورية مصر العربية) في الوقت الذى قام أيضا باستقبال الرئيس كبار رجال الدولة المشاركين فى الجلسة.

اليمين الدستورية مجلس النواب عبد الفتاح السيسي