دراسة تكشف كيف كان المريخ صالحًا للحياة قبل مليارات السنين

كشفت العديد من الأبحاث والدراسات أن هناك إمكانية للحياة على كوكب المريخ للكائنات الحية قبل مليارات السنين، وذلك بناءً على فحص عينات طينية تم جمعها من فوهة Gale على سطح المريخ.

وأجرى باحثون من جامعة فيجو في إسبانيا تحليلًا لهذا الطين الذي تم جمعه بواسطة مركبة "كوريوسيتي" التابعة لوكالة ناسا في عام 2016، بهدف فهم طبيعة التربة على المريخ وإمكانية صالحيتها للحياة. أظهرت الدراسة أن هذا الطين يحتوي على بقايا معدنية تدل على وجود ظروف صالحة للحياة على الكوكب لمدة تصل إلى مليون سنة.

وتبين أن المعادن الطينية مرتبطة بنيوياً وتركيبياً بطين الغلوكونيت، وهو معدن معروف فلوسيليكات البوتاسيوم الحديدي ذو اللون الأخضر المميز. هذا الاكتشاف يشير إلى أن البيئة على كوكب المريخ كانت مستقرة بدرجة كافية، وكانت تتميز بدرجات حرارة معتدلة تتراوح بين 26 و 123 درجة فهرنهايت، بالإضافة إلى مستوى معقول لحموضة المياه داخل فوهة Gale.

كما اشارت الباحثون ان طين الغلوكونيت يدل إلى وجود الماء السائل المتبقي على المدى الطويل في ظل ظروف الحالة المستقرة وبالإضافة إلى ذلك فإن الآثار الجيوكيميائية المطلوبة لتكوينها من شأنها أيضا أن تخلق ظروفا داعمة صالحة للحياة للكائنات الحية المحتملة.

وساد الاعتقاد منذ فترة طويلة بأن الفوهة التي يبلغ عرضها 96 ميلا، تحتوي على بحيرة قديمة لمدة تصل إلى 10 ملايين سنة منذ حوالي 3.5 مليار سنة لكن العلماء لم يحددوا بعد ما إذا كان الجسم المائي مناسبا للحياة.

وقامت لوسا آدامز وفريقها بدراسة العينات المأخوذة من "كيوريوسيتي" في المنحدر السفلي من التل المركزي واستخدموا بيانات الأشعة السينية التي حُصل عليها لتوصيف درجة اضطراب معادن الطين

في البداية أثناء زيادة الملوحة عن طريق التبخر نظرا لأن مادة النونترونيت لا تستهلك

البوتاسيوم فإن هذا الكاتيون يزداد في المحلول وعندما يبدأ الغلوكونيت في النمو ينخفض ​​لأنه مدمج في الغلوكونيت ونظرالأن الغلوكونيتوغير النونترونيت يتبعان اتجاها معاكسا للذوبان والترسيب يعاد تدوير الحديد من غير النترونيت.

وبالتالي تظل كمية الحديد في المحلول ثابتة وتزداد فقط في نهاية العملية وتوفر مصدرا لمزيد من تكوين أوكسي هيدروكسيدات ويرصد التحول بوساطة المذيبات من النترونيت إلى الغلوكونيت بواسطة النموذج.

وعلى الرغم من أن الدراسة تشير إلى أن المريخ كان صالحا للحياة في يوم من الأيام إلا أن معادن الطين ليست دليلا على أن الحياة تواجدت بالفعل على هذا الكوكب وهذا ما تبحث عنه وكالة ناسا حاليا.