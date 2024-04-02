مدارس جنوب سيناء تضيء باللون الأزرق في اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد

أضاءت مدارس جنوب سيناء، باللون الزرق؛ دعمًا لليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، ولنشر الوعي في المجتمع بطبيعة مرضى التوحد.

وفي العاصمة طور سيناء، رصدت “البوابة نيوز” مدرسة النصر للتعليم الأساسي التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، بقيادة علي سمير ، مدير المدرسة، مشاركة المدرسة في تلك الفاعلية العالمية حيث جرى إضاءة المدرسة وممراتها باللون الأزرق، فيما علقت إدارة مدرسة الشهيد أحمد منسي للتربية الخاصة بقيادة وسام علي مديرة المدرسة مجموعة من البالونات الزرقاء في المداخل والممرات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليمبجنوب سيناء، ومتابعة وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية، ورحاب محمد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قررت إضاءة جميع المنشآت التعليمية، من مبنى ديوان عام المديرية ودواوين الإدارات التعليمية والمدارس باللون الأزرق اليوم الثلاثاء 2 أبريل.

وأوضحت الوزارة في قراراها، أن هذا يأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للتوحد الذي أعلنته الأمم المتحدة، والذي يوافق 2 أبريل من كل عام.

ووجهت الوزارة جميع مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، بضرورة تصوير المنشآت التعليمية المضاءة باللون الأزرق، في الموعد المحدد، وإرسال الصور إلى وزارة التربية والتعليم.

يشار إلى أنه جرى تحديد يوم 2 ابريل من كل عام يوما عالميا للتوحد بعد أن أعلنت ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2007 للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع.

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