أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب جامعة عين شمس ينظمان حفل الإفطار السنوي

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة حفل الإفطار السنوي والذي يأتي في إطار حرص قطاع التعليم والطلاب على تشجيع الطلبة على الانخراط في الأنشطة الطلابية بما يتيح لهم تكوين الهوية الاجتماعية الخاصة بهم.

وجاء حفل الإفطار تحت رعاية وبحضور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

هذا وأشاد زين العابدين بتنظيم أسرة طلاب من أجل مصر للإفطار الذى يرسى دعائم المحبة والمودة بين طلاب الجامعة، ويعكس دعم الجامعة لأنشطة اتحاد الطلاب فى كافة المجالات.

كما ثمن دور أسرة طلاب من أجل مصر وطلاب اتحاد الجامعة وما يقدمونه من نشاط متميز على مدار العام الجامعي في مختلف الأنشطة داخل الجامعة، بالإضافة إلى دورها المجتمعى لخدمة زملائهم الطلاب وأفراد المجتمع.