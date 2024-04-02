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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الأرصاد: استمرار الموجة الحارة على البلاد حتى الأسبوع المقبل

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار الأجواء الحارة نهارا على أغلب الأنحاء.
وأوضحت الأرصاد، أنه ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء الحارة حتى مطلع الأسبوع المقبل، وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية.
ويشهد اليوم الثلاثاء نشاط رياح علي مناطق من  القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 

 ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32  للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 33 والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 36 العظمى والصغرى 20 درجة.

الارصاد الأجواء الحارة الأسبوع المقبل