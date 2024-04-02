مجلس النواب يتزين لاستقبال الرئيس السيسي

تبدأ بعد قليل الجلسة العامة لمجلس النواب والخاصة بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، وقد تزين مجلس النواب بالعاصمة الإدارية فى أبهى صورة استعدادا لتنصيب الرئيس.

وانتهت الأمانة العامة لمجلس النواب، من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الرئيس السيسي، لأداء اليمين الدستورية، في الجلسة التي يشارك فيها أعضاء اللجنة العامة بمجلس الشيوخ والتي تضم رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والوكيلين، المستشار بهاء الدين أبو شقة، والنائبة فيبي فوزي، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلين عن المستقلين، فضلًا عن عدد من الشخصيات العامة.

وخصص مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أولى جلساته في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأداء اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد، في فترة رئاسية جديدة تبدأ اعتبارًا من غد الأربعاء 3 أبريل، وتستمر لمدة 6 سنوات.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يؤدي فيها الرئيس السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث أدى اليمين في عام 2018، بينما ولايته الأولى في 2014 كانت أمام المحكمة الدستورية العليا، نظرًا لعدم وجود البرلمان وقتها.