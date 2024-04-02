بدء توافد النواب بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس

بدأ منذ قليل توافد عدد غفير من أعضاء مجلس النواب على مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا للمشاركة وحضور لحلف اليمين الدستوري لتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية جديدة.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بتلاوة رئيس مجلس النواب الرسالة الواردة للمجلس من الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، ثم يتلو رئيس مجلس النواب المادة 144 من الدستور يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء اليمين أمام مجلس النواب في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تُعقد الجلسة في حضور أعضاء مجلس النواب ، وتبدأ بتلاوة قرار فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة يؤدي بعدها الرئيس السيسي اليمين الدستورية بعد دعوة من رئيس المجلس الدكتور المستشار حنفي جبالى.

وتطلق المدفعية 21 طلقة تحية لرئيس الجمهورية كما يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة يتطرق بها إلى ملامح الولاية الرئاسية الجديدة حتى 2030.