أعلام الأقاليم| عبد الوهاب عبد المحسن.. إبداع غير محدود

أنجبت مصر عددا كبيرا من الأدباء والمفكرين والمبدعين كان لهم دور بارز في الحياة الثقافية، ولم تغفل الهيئة العامة لقصور الثقافة أن تحفل بهؤلاء الكتاب والمبدعين في لفتة طيبة وتقديرا لما قدموه خلال مسيرتهم الإبداعية من خلال مبادرة تقدمها الهيئة تحت عنوان "العودة إلى الجذور تتناول من خلالها عطاءهم الأدبي وسيرتهم الذاتية وفي هذه السطور خلال شهر رمضان المبارك نقدم كل يوم حلقة عن هؤلاء الرموز نبرز من خلالها مدى مساهمتهم في إثراء الأدب والثقافة والمكتبة العربية طوال حياتهم.

يعد واحدا من أهم الفنانين التشكيليين المعاصرين، وعمل على اكتشاف المواهب عند أطفال البرلس، ومحاولة ابتكار حرفة لها علاقة بحالة البيئة، بالإضافة إلى تجميل مدينة البرلس بكفر الشيخ ونشر الوعى الفنى والتذوق من خلال تجميل الجدران إنه الفنان التشكيلي عبد الوهاب عبد المحسن.

أتاحت له الفرصة خلال عمله في الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى إقامة العديد من المعارض لفناني الأقاليم، كما كان له دوره البارز في إنشاء المركز الثقافي بكفر الشيخ.

أعطى الفنان عبدالوهاب عبدالمحسن اهتماما خاصا بعناصر البيئة الريفية، فى بساطتها وإيقاعها الميتافيزيقى التلقائى، وتبدو تأثيرات هذه البيئة - فى معظم لوحاته وكأنها العنصر الحاسم فى تكوين السطح، وتكوين المزاج الفنى للفنان نفسه.

قدم عبدالوهاب عبدالمحسن عددا من المعارض الخاصة منها معرض بأتيلييه القاهرة، معرض بقاعة المركز الثقافي الإسباني بالقاهرة، معرض بقاعة كريستوف بسويسرا، معرض بالمركز السعودي للفنون بالسعودية وغيرها من المعارض، إلى جانب المعارض الجماعية الدولية والمحلية منها معرض الفن المصرى للشباب بإسبانيا، ترينالى الجرافيك الثانى نيودلهى بالهند، بينالى أنقرة الثانى للفنون التشكيلية بتركيا، مهرجان الفنون التشكيلية بإيطاليا، بينالى لوبليانا التاسع عشر بيوغسلافيا، معرض فنانى مراسم الاقصر بمجمع الفنون بالقاهرة ، معرض طواف ثلاثى ـ اسيوط ـ سوهاج ـ اسوان، معرض مشترك مع الفنان محمد عبلة بآتيلييه قصر ثقافة كفر الشيخ، معرض مشترك مع الفنان السيد عبده سليم بآتيلييه القاهرة وغيرها من المعارض الفنية التي لا حصر لها.

وحصل عبدالوهاب عبدالمحسن على العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى للجرافيك فى مسابقة الشباب بالمجلس الاعلى للشباب، الجائزة الأولى للجرافيك فى مسابقة الصحراء من المركز القومى للفنون التشكيلية، الجائزة الأولى للجرافيك فى مسابقة بينالى بورسعيد القومى الأول، جائزة لجنة التحكيم فى بينالى الإسكندرية الثامن عشر لفن الجرافيك، جائزة شرفية فى ترينالى الجرافيك الثانى، جائزة لجنة التحكيم فى ترينالى الجرافيك الثالث.