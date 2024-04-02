بالفيديو| ملف الصحة.. تعرف على أبرز أولويات الرئيس السيسي بولايته الجديدة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ملف الصحة هو أولوية اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأولى من ولايته الرئاسية الجديدة، مشيرا إلى أن ملف الصحة يعني توفير خدمات صحية للمواطنين بالكامل تليق به من خلال مشروع التأمين الصحي الذي سينتهي خلال 10 سنوات مقبلة.

وأكد “موسى” في تغطية خاصة لحفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر بولاية جديدة، على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن ملف الإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات ضمن خطة الدولة والرئيس السيسي؛ لتوفير معيشة آدمية للمواطنين، مستشهدا بمشروعات بشاير الخير والسماكين والأسمرات... وغيرها من المشروعات السكنية الجديدة.

وأوضح أن الدولة المصرية دشنت عددا من المحاور على النيل بطوله من أسوان حتى القاهرة؛ لتوفير وتسهيل حركة النقل والتنمية العمرانية بين أنحاء الجمهورية بالكامل.

وأشار إلى أن مشروع ربط سيناء بواسطة الأنفاق مثل تحيا مصر، 3 يوليو، أحمد حمدي، ربطت محافظات القناة ببعضها لسرعة التنقل من وإلى سيناء.

