بالفيديو.. تفاصيل حفل تنصيب السيسي لولاية جديدة اليوم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتخب جاء بشرعية نحو 40 مليون ناخب، لافتا إلى أن حفل التنصيب سيكون بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، وسيكون في استقبال الرئيس السيسي، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووكيلي مجلس النواب.

وأكد أحمد موسى خلال تغطية خاصة لحفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر بولاية جديدة، على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب بالكامل حاضرين اليوم بوجود أعضاء الحكومة بالكامل في العاصمة الإدارية.

ولفت إلى أن الدستور ينص في المادة 144 على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة بالبرلمان لإيضاح مراحل الدولة المقبلة، معلقا: الرئيس السيسي سينتقل عبر موكب كبير لساحة الشعب لرفع علم مصر على أطول ساري في العالم قبل أن يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.