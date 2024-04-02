انطلاق الجولة الأولى من مبادرة "حوارنا سلام" بأسيوط

انطلقت الجولة الأولى لمبادرة "حوارنا سلام" لقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية بمحافظة أسيوط، والذى تنفذها اللجنة المصرية للعدالة والسلام التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع وبرعاية مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد".

وتنوعت فعاليات الجولة الأولى ما بين محاضرات وورش عمل قام بها محاضرين متخصصين وذوى خبرة كبيرة فى هذا المجال وزيارات إلى الأماكن المقدسة والأثرية مثل مسار العائلة المقدسة بدير العذراء بجبل درنكة وقنطرة المجذوب والوكالات الإسلامية ومسار درب الأربعين الذى كان يربط مصر بأفريقيا قديما، وأيضا فى جو من الألفة والتآخي والمودة تم إقامة سهرة رمضانية بمطرانية الأقباط الكاثوليك بحضور شخصيات مجتمعية ودينية داعمة للمبادرة وتنوعت فقراتها ما بين الإنشاد الدينى والأغانى الوطنية وإلقاء الشعر وبعض المظاهر الرمضانية التى تتميز بها جمهورية مصر العربية ومحافظة أسيوط خصوصا .

المبادرة تهدف إلى نشر رسائل توعوية تعزز قبول الاختلاف، ومناهضة خطاب الكراهية، واحترام الآخر وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع وذلك بمشاركة حوالي 300 شاب وفتاة في محافظة أسيوط من سن ١٨: ٤٥ عاما متنوعي الفئات والثقافات بحيث يتم مراعاة الاختلاف الجندري والعقائدي والثقافي (ذكور وإناث، مسلمين ومسيحيين، أصحاء وذوي احتياجات خاصة) وغيرهم وذلك خلال الفترة من مارس إلى أغسطس ٢٠٢٤.