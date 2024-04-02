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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان

صاروخًا باليستيًا
صاروخًا باليستيًا
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أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا باتّجاه بحر اليابان الذي يسمّى أيضًا بحر الشرق، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء.

ونقلت يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة في سيول قولها "إنّها تحلّل مدى الصاروخ الكوري الشمالي وقدرات أخرى".

وتأتي هذه التجربة الصاروخية الجديدة بعد أقلّ من أسبوعين من إعلان وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانج أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون أشرف على اختبار ناجح لمحرّك يعمل بالوقود الصلب لـ"صاروخ متوسط المدى فرط صوتي من نوع جديد".

كوريا الشمالية صاروخا بالستيا بحر اليابان