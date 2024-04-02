البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادث بحري شمال غربي الحديدة في اليمن

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، بتلقيها تقريرا عن حادث على بعد 150 ميلا بحريا شمال غربي مدينة الحديدة اليمنية.

وجاء في التقرير "أفاد ربان السفينة أنهم تلقوا نداء من كيان ادعى أنه تابع للبحرية اليمنية وطلب من السفينة تشغيل نظام التعرف الآلي الخاص بها".

وأضاف التقرير "بعد فترة وجيزة من النداء، أبلغ أحد أفراد طاقم السفينة عن أنهم سمعوا ما يشتبه أنها طلقات نارية".

وأدت الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على مدى أشهر إلى تعطيل حركة الشحن العالمية، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر كلفة حول جنوب القارة الأفريقية، وأثارت مخاوف من احتمال اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

ويقول الحوثيون إن هجمات على السفن ستتوقف مع توقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن وأعادت تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.