الخارجية العراقية تدين الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

أدانت وزارة الخارجية العراقية الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، مساء أمس الإثنين، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 6 أشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها أن هذا الاستهداف للبعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولسيادة سوريا.

وحذرت الخارجية من خطورة المساس بأمن البعثات الدبلوماسية التي تتمتع بحصانة دبلوماسية وفقًا للقوانين الدولية.

وأضافت الوزارة أن تصاعد دائرة العنف في المنطقة سيؤدي إلى المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.

وناشدت الخارجية العراقية المجتمع الدولي من جديد بالتحرك الفوري لوقف عمليات القتل والتدمير في قطاع غزة والاستمرار في استهداف الأراضي السورية.